İBB, KİPTAŞ'ın konut projesi için TÜYAP ve Silivri metro hattının güzergâhını değiştirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın, satın aldıktan sonra, yapılaşma iznini 12 kata çıkardığı Silivri’deki arazide yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. İBB'nin KİPTAŞ’ın konut projesi için Büyükçekmece (TÜYAP) - Silivri (Gümüşyaka) metro hattının güzergâhını değiştireceği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Silivri’de, 173 bin metrekarelik 2 kat imar izinli araziye 12 kat inşaat izni verilmişti. İBB Planlama Müdürlüğü bile karara itiraz ederek belediyeyi “Bölgede en fazla 6 kat sınırı var” diye uyarmıştı. Daha sonra KİPTAŞ, İBB’ye yaptığı itirazda, imar planlarında daire başına zorunlu otoparkların şirketi zarara uğratacağını belirterek, bazı plan notlarının iptalini istemişti. KİPTAŞ’ın istediği plan notu CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla İBB’de kabul edilmişti. İBB yüzlerce yurttaşın itirazı reddetmişti.

Araziyle kesişiyor

Arazinin bir bölümünden 2013 imar planlarına göre Büyükçekmece (TÜYAP) - Silivri (Gümüşyaka) raylı sistem hattı geçiyordu. KİPTAŞ’ın konut projesinin ardından hatla kesişen bölümün değişeceği ifade edildi. Yeni imar planlarında konuya ilişkin, “Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 5 Temmuz 2017 tarihli görüşü doğrultusunda parsel sınırında kesilen Büyükçekmece (TÜYAP) - Silivri (Gümüşyaka) metro (raylı sistem) hattının güzergâhı uygulama projesi aşamasında belirlenerek planlara işlenecektir” bilgisi yer alıyor.

İtiraz reddedildi

Silivri Belediyesi ise metro hattının iptal edilmesinin plan bütünlüğünü bozduğunu söyleyerek, itiraz ediyor. Belediyenin itiraz dilekçesinde, “Beylikdüzü’nden Gümüşyaka mahallesine kadar devam eden ve İstanbul ulaşımı için önemli bir hat olan metro, konut projesi için iptal edilmiştir. Bu sadece şehircilik açısından değil hiçbir açıdan kabul edilebilir bir durum değildir. Plan notlarında ‘uygulama projesi aşamasında belirlenecektir’ şeklinde bir madde olsa da Uygulama Projesi’nin bir imar planı olmadığı, imar mevzuatına göre bu tür bölgesel kararların İmar Planı’nda bulunması gerektiği açıktır” ifadeleri yer aldı.