İBB, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’na ücretsiz mobil internet aracı koydu

Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz internet hizmeti veren araç tahsis edildi. Yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile çıkan kötü yemekler nedeniyle eyleme başlatılan öğrenciler için İBB tarafından yurt önüne ücretsiz internet sağlayan araç Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kaldırılmak istendi. İBB Sözcüsü Murat Ongun sorunun çözüldüğünü ve mobil internet aracının hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Olayı Twitter hasabından yaptığı paylaşımla duyuran İBB Sözcüsü Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı: "Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil"

"Ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek"

Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Ongun, sorunun çözüldüğünü belirtti ve mobil internet aracının öğrencilere internet sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Ongun, "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü müdahil oldu. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler" ifadesini kullandı.

İstanbul Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman yurdunda, metro ve yurt arasındaki uzun ve ıssız yolda son bir hafta içerisinde yurt öğrencilerine yol üzerinde 3. gasp olayı yaşanmıştı, olayın ardından haberi alan yurt öğrencileri yurt etrafında yönetimi protesto etmişti.