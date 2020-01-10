İBB'nin AKP'li dönemi; hükûmet yanlısı olmayana reklam yok

Gazeteci Murat Ağırel, İBB birimleri ve iştiraklerinin 01.04.2014-23.06.2019 tarihleri arasında doğrudan ya da medya satın alma şirketleri aracılığıyla yaptığı reklam protokollerin listesini yayınladı. AKP'yi desteklemeyen hiçbir medya kuruluşuna reklam verilmediğini belirten Ağırel, iştiraklerden sürekli reklam alan İnternethaberin sahibi Hadi Özışık'a seslenerek, "Sattığınız içerikler ve Ulaştırma Bakanlığından aldığınız reklamları belgeleyince onları da yayımlayacağım ..." dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21.08.2019 tarihinde bazı medya kuruluşlarına reklam, gazete ve benzeri anlaşmalar karşılığında para aktarıldığı iddiası hakkında tüm birimlerinden ve iştiraklerinden yapılan protokollerin bedelleri ve şartlarına ilişkin listeleri göndermesini talep etti. İştirakler de yaptıkları protokollerin listelerini İBB Genel Sekreterliği'ne yolladı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel bu listeleri Twitter hesabından yayınladı.

Ağırel'in Twitlerine göre OTOBÜS AŞ'nin listesinde 65 ve 77. sırada İnternethaber var. 3 günlük reklam için İnternethaber'e 40 bin lira ödenmiş

KİPTAŞ yine İnternethaber'e reklam hizmeti için 35 bin lira ödemiş

Hamidiye Su da İnternethaber'e reklam gideri için 59 bin TL ödemiş

İSTAÇ; Star, Güneş, Akşam, Yeni Birlik gazeteleri, Yeni Türkiye dergisi ve İnternethaber'e reklam gideri olarak 167 bin 500 lira ödemiş.

İsttelkom; Akşam, Güneş, Yeniakit, SETA kriter, İnternethaber, Güneş gibi yayınlara 100 binlerce lira ödemiş

İSTON ise İnternethaber'e reklam gideri için 10 bin lira ödemiş