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Çevre

İBB, İstiklal Caddesi'ne saksı yerleştirecek

Saksıların yerleri belirlenirken, esnaftan görüş alındı

24 Şubat 2018 15:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 350 metrelik İstiklal Caddesi'ne 24 saksı yerleştirileceğini duyurdu. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi'nde çevre düzenlemelerine geçiliyor. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İstiklal Caddesi'nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, bin 350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek. Bu kapsamda, İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak. Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, kimliksizleştirilen caddenin estetik bir görünüme kavuşturulması planlanıyor.

Ağaçlar, 1 Mart'ta caddede

Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı'nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi. 1 Mart'ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede, saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı.

Bu arada, İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığınca, İstiklal Caddesi boyunca yerleştirilecek saksıların yerlerini belirlenirken, esnafın görüşlerini alındı. Dükkan önlerini kapatmayacak saksılar, esnafın mağduriyetine neden olmayacak.

Oturma yerleri ahşap olacak saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi'nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ne mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek. 

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