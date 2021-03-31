İBB, İngiltere'deki müzayedede Kur'an-ı Kerim ve el yazmaları aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere'nin Sotheby's müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur'an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.

İBB, Londra'da Kanuni Sultan Süleyman'ın portre satışının yapıldığı Sotheby's Müzayede evinde bazı eserlerin açık artımasına katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satın alınan eserleri sosyal medya hesabından duyururken, "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık" dedi. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme'si artık İstanbul'un."

Satışa sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi ise 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı.