İBB, ilk kez ‘Çocuk Hakları Festivali' düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1989'dan beri küresel çapta çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü için tarihinde ilk kez festival düzenleyecek. 19-21 Kasım'da düzenlenecek festivalle çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Çocuk haklarına dikkat çekmek için İBB Şehir Tiyatroları’nın özel temalı atölyeler hazırlayacağı, oyun ve söyleşiler düzenleyeceği festivale, İstanbullular ücretsiz olarak katılabilecek. 19, 20 ve 21 Kasım’da Müze Gazhane’nin ev sahipliği yapacağı atölyeler, sınırlı katılımcıyla ve interaktif olarak gerçekleşecek.

İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenleyeceği festival, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, İstanbul’un çocuk dostu bir şehir olmasını desteklemek için gerçekleşecek. Üç gün boyunca sürecek özel festivalde, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması ve çocuk bakışlı politikaların inşasına yardımcı olmak amaçlanıyor.

Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek atölyelerde yer almak isteyenlerin www.sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresindeki formu doldurması gerekiyor. (ANKA)