İBB ile TCDD arasında 'Marmaray'a zam' tartışması

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2022'nin ilk günlerinde doğalgaz ve elektriğe ek olarak toplu taşıma ücretlerine de çeşitli zamlar geldi. Marmaray da bu zamlardan etkilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde (UKOME) alınan karar doğrultusunda Marmaray'a yüzde 36 zam yapıldı. Böylece tam parkur ücreti 7,75 liradan 12,12 liraya yükselmiş oldu. En kısa yoldaki taşıma ücreti se 5,48 lira olarak belirlendi.

Zamların turnikelerde uygulanmaya başlamasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kararın hukuksuz olduğunu savunan bir açıklama yayımladı:

"01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur.

"24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'1ık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur."

https://twitter.com/TCDDemiryollari/status/1477368626202218496?s=20

Açıklamada, UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerektiği de ifade edildi ve hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

TCDD'ye ise yanıt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, sosyal meydada paylaştığı açıklamasında UKOME kararında imzaların mevcut olduğunu belirtti ve "%125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1477518292642377733?s=20

UKOME'de 11 İBB temsilcisi ve 14 kamu kuruluşu temsilcisi yer alıyor. UKOME, bir süredir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talep ettiği İstanbul'daki taksi sayısının artırılmasına yönelik teklifleri reddetmesiyle gündeme geliyordu.