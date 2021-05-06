İBB, İGDAŞ genel müdürünü beyin avcısı şirket aracılığıyla bulmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğü’ne 2019 yılı Ağustos ayında atanan Dr. Mithat Bülent Özmen’in, holdinglere üst düzey yönetici bulma hizmeti veren bir “beyin avcısı” şirket tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Mithat Bülent Özmen’le bir röportaj yapan Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, “İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevini teklif eden belediye yönetimi değil, bir beyin avcısı şirket olmuş. Yani İBB, İGDAŞ’a diğer iştirakler için de takip ettiği bir yöntemi kullanarak yönetici aramış. Yani profesyonellik ve liyakate verilen önemi, günümüz management prensipleri çerçevesinde bundan daha iyi ne anlatabilirdi ki?” dedi.

Kara, sürecin nasıl işlediği konusunda şu bilgileri verdi:

“Önce muhtemel adaylar belirlenmiş. Sonra da görüşmeler başlamış. Diğer adaylarda olduğu gibi Mithat Bülent Özmen de ilk görüşmeye, kendisine teklif edilecek görevin ne olduğu net şekilde aktarılmadan çağırılmış. Teklif edilen görevin ne olduğuna dair ayrıntılar görüşmede aktarılmış kendisine.

Ardından dört görüşme daha yapılmış. En sonunda İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevi için kendisinde karar kılındığı ifade edilerek göreve davet edilmiş, anlaşmalar imzalanmış.”

Kara’ya İGDAŞ’ı bir Ar-Ge Merkezi haline getirmek istediklerini anlatan Özmen, bu yönde hazırlıkların devam ettiğini, dünyadaki ve Türkiye’deki örneklerin incelendiğini belirtti. Kara bu konuda şunları yazdı:

“Buna göre İGDAŞ Ar-Ge Merkezi bütçesinin en fazla yüzde 1-2’sini personel gideri oluşturacak. ‘Bütçenin büyük kısmını çöpe atacağız’ diyor Özmen, çünkü denemelere harcama yapmadan icat çıkarılamayacağının farkında.

Hedef, yeni ürün, icat ve faydalı modeller geliştirmek, bunları patentli hale getirmek. Sadece bununla kalmayıp ticarileştirmek. Yani alınıp iyi bir talip çıkıncaya kadar dolaplarda kilitli tutulmak üzere alınmayacak patentler, mutlaka ticari anlamda üretime dönüştürmek işin esasını oluşturacak.”