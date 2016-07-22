İBB hukuk müşaviri, Danıştay üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu'nu seçti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay Üyeliğine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu'nu seçmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binnaz Mahioğlu'nun Danıştay üyeliğine getirilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.