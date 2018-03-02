İBB heyeti Filistin'e destek için Kudüs'te

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kudüs’e gitti. Doğu Kudüs’ü ziyaret eden meclis üyeleri, Mescidi Aksa’da sabah ve cuma namazı kıldı ve Türkiye\'nin Kudüs Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen rapor kapsamında, mecliste temsil edilen AK Parti, CHP ve MHP’li 160 İBB Meclisi Üyesi 3 ayrı grup olarak Şubat ve Mart aylarında Kudüs’ü ziyaret ediyor. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, İBB Meclisi AK Parti Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Turunç, İBB Meclisi CHP Gurup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever’in başkanlığındaki ikinci grup İBB Meclis Üyeleri’nin ziyareti sabah namazında Mescidi Aksa’da kılınan sabah namazı ile başladı. Daha sonra Temel Başalan, İsmail Hakkı Turunç ve Ertuğrul Gülsever, Türkiye\'nin Kudüs Başkonsolosu Gürcan Türkoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Attila Aydıner, AK Partili ve CHP’li Meclis Üyeleri ile TİKA Kudüs Koordinatörü Bülent Korkmaz da yer aldı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü ABD’nin başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle İBB Meclisi olarak ortak bir kınama bildirisi yayınladıklarını söyledi. İBB Meclisi’nde Filistin’e destek için Kudüs’ü ziyaret kararı aldıklarını ve bu kapsamda ziyarete geldiklerini ifade eden Başalan, “Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak Türkiye’nin ilgisini buraya çekmek için 172 meclis üyemizle 3 ayrı grup olarak Kudüs’ü ziyarete geliyoruz” dedi.

Başalan, “Tam 400 yıl bizim himayemizde olan Filistin ve Kudüs’ü bu halde görmek bizi çok üzdü. ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs bizim kırmızı çizgimiz’ sözünü dikkate alarak Filistin ve Kudüs için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu. İsmail Hakki Turunç da Kudüs’ün dünyada görülmesi gereken şehirlerden biri olduğunu söyledi.

CHP Meclis Üyesi Ertuğrul Gülsever ise,“Kudüs’ün önemini dünyaya duyurmak için böyle bir karar aldık ve umarım Kudüs’ün adını ve Filistin devletini dünyaya duyururuz” diye konuştu. Kudüs Başkonsolosu Gürcan Türkoğlu da \"Vatandaşlarımızın daha önce de küçük gruplar halinde ziyaretleri oluyordu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sayının artması çok önem taşıyor. Filistin’in Türklerle bağlarının daha da güçlenmesini sağlıyor. Kudüslülerin sosyo-ekonomik hayatlarında küçük bir katkı olması açısından da Türk vatandaşlarımızın ziyaretleri çok önemli. Filistin, sadece Kudüs’ten ibaret değil. Vakti olan heyetlerimizi diğer bölgeleri de ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

İBB Meclisi Heyeti, Kudüs ziyareti kapsamında Cuma Namazı’nı da Mescidi Aksa’da kıldı. Namaz sonrası Filistinli vatandaşlarla sohbet ederek, Türkiye ve İstanbul’un Filistin’e verdiği desteği bir kez daha hatırlatan heyet, daha sonra Filistin ve Kudüs’teki dini ve tarihi eserleri ziyaret etti. Yarın da temaslarını sürdürecek İBB Meclisi Heyeti, Pazar günü Türkiye’ye dönecek.

(FOTOĞRAF)