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Yaşam

İBB Hayvan Hastanesi'nin veteriner hekimi: Kuyu hayati tehlikeyi atlattı

Kuyu, hastalığın seyriyle 13 kilo 350 grama düştü, tedaviyle birlikte, 14.5 kiloya çıktı

16 Mart 2017 10:12

Beykoz’da düştüğü kuyudan 13 gün sonra kurtarılan ve ‘Kuyu’ adı verilen köpek, bir hafta önce durgunluk, halsizlik, belirtileri ile Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Hayvan Hastanesi’ne getirildi. Kuyu’ya halk arasında “kanlı ishal” olarak bilinen “parvoviral enterit” teşhisi konuldu. İBB Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Büşra İnal Günay, Kuyu'nun sağlık durumuyla ilgili olarak, "Hayati tehlikesini atlattığını düşünüyoruz. Hem hastayı strese sokmamak için hem de ikincil enfeksiyonlara karşı korumak için hastamız, ziyarete kapalı" dedi. 

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu 'Kuyu'yu ziyaret etti

Hürriyet'te Fatma Aksu'nun haberine göre, kuyudan çıkarıldığında 15 kilo olan Kuyu, hastalığın seyriyle 13 kilo 350 grama düştü, tedaviyle birlikte, 14.5 kiloya çıktı. Özellikle yavru köpeklerde görülen kanlı ishal bulaşıcı ve hızlı seyreden bir hastalık. İki aydan küçük köpeklerde virüs, kalbi etkileyerek kalp krizinden dolayı ani ölümlere yol açabiliyor.

Hayvan hakları savuncuları "Kuyu'ya ne oldu; karantinadaysa videodaki veteriner neden öpüyor?" diye sormuştu

"Tehlikeyi atlattı"

Kuyu’nun tedavisini üstelenen İBB Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Büşra İnal Günay, şu bilgileri verdi: "Tedavisini yaptık. Antikor terapisine devam ediyoruz.. İştahı yerine geldi, kusması kesildi. Hayati tehlikesini atlattığını düşünüyoruz. Hem hastayı strese sokmamak için hem de ikincil enfeksiyonlara karşı korumak için hastamız, ziyarete kapalı.”

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