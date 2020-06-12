İBB, Haliç'teki kızıllığın nedenini açıkladı: Algı değil alg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin kirlilik olmadığı fotosentez yapan mikroskobik canlılardan dolayı olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde renk değişimiyle gündeme gelen Haliç'le alakalı açıklamada bulundu.

Sosyal medyada "Algı değil alg" başlığıyla yapılan açıklamada, "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" ifadelerine yer verildi.