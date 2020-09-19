İBB Gönüllüleri'nden 'Eğitimi Yarım Kalmasın’ kampanyası; atıl durumdaki bilgisayarları toplayacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) bünyesinde kent gönüllüleri olarak faaliyet gösteren İBB Gönüllüleri, uzaktan eğitime bilgisayarı ve interneti olmadığı için erişemeyen çocuklar için ‘Eğitimi Yarım Kalmasın’ projesini başlattı. İBB Gönüllüleri, atıl durumdaki bilgisayarları toplayarak eğitimi devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.

İBB Gönüllüleri kampanya hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Eşit ve adil eğitimin her çocuğun hakkı olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Uzaktan eğitim koşullarında bilgisayar sahibi olmayan öğrencilerin eğitimlerinin eksik kaldığını görünce harekete geçtik. Pandemi dolayısıyla insanların evden çalışmaya başladığı için bilgisayarlarını yenilediğini görünce atıl kalan ikinci bilgisayarların pek çok çocuğun geleceğine katkı sağlayacağını düşündük.

“Bu yıl da uzaktan eğitimin devam etmesi ve bilgisayara ihtiyacı olan öğrenci sayısının çok oluşu nedeniyle projeye daha geniş bir çerçevede devam etme kararı verdik. Evlerinin bir köşesinde kullanılmayan bilgisayarı olan herkesi de bu kampanyaya destek vermeye ve bir çocuğun geleceğini aydınlatmaya katkı sağlamaya çağırıyoruz.”

"Eğitimi Yarım Kalmasın" kampanyasına destek vermek isteyenler, bilgisayaretkinlik@istanbulgonulluleri.org mail adresine ya da 0533 031 24 64 no'lu telefona ulaşarak bilgi alabilirler.