İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Tuğra nerede diyenlere tuğrayı gösterecektik, nedense gelen olmadı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beşiktaş ilçesindeki Eğriçınar Sokak'ta yer alan tarihi çeşmedeki Abdülhamid Han tuğrasının kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından tuğranın yerinde olduğunu söylemiş ve iddia sahiplerini çeşmenin olduğu yere davet etmişti. Polat, "O kadar hararetle tuğra nerede diyenlere tuğrayı gösterecektik, nedense gelen olmadı" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat; İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Eğriçınar Sokak'ta yer alan tarihi çeşmedeki Abdülhamid Han tuğrasının kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iddia sahiplerini, tuğrayı göstermek için çeşmeye davet etmişti. Polat, şu bilgileri paylaşmıştı:

“Tuğra yerinde duruyor, yalan ise dört nala gidiyor... Bu ikisi aynı çeşme değil. Solda Beşiktaş Eğriçınar sokakta yerli yerinde duran bugün fotoğrafını çektiğimiz, sağda Yıldız’da yıllardır tuğrasız, bakımsız, kırıkken bizim onardığımız. Gidelim mi birlikte? Çeşmeleri benzerliğinden ötürü karıştırmak normal de arkadaki binaların da mı yıkıp değiştirmişiz? Soldakinin arkasındaki apartmanı yıkıp Tapu Kadastro Binası dikmemiz de 2 aylık restorasyon sürecinde takdir edilecek operasyon olmuş hakikaten. Yarın sizi, yalana sarılıp galiz hakaretlerle bize saldıran Melih Gökçek’i ve tuğra yalanını dolaştıran şahsiyetleri yerinde duran tuğrayı göstermek için çeşmeye davet ediyorum. Gelmişken 2 ay önce dozerlerle bir gecede yok edilen Divanhane Karakolu’na da gideriz.”

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile birlikte bugün tarihi çeşmenin olduğu yere giden Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 gündür bu çeşmenin tuğrasını kazımışız yalanı ile bizlere hakaret eden tüm troll taifesini 11.30’da davet etmiştik. Nedense gelen olmadı" dedi.