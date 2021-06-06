İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Padişahların eşsiz eserleri, Çamlıca Cami Müzesi’ne nakledilmek isteniyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Topkapı Sarayı'nda bulunan birçok eserin Depo Müze adıyla, havaalanı hangarına gönderilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Polat, padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca Cami Müzesi’ne nakletmeye çalışıldığını belirtti.

Polat, İstanbul Arkeoloji Müzesi depoları ve içindeki eserlerin Atatürk Havalimanı'na gönderilmesini yaptığı paylaşımla eleştirdi. Kültür Bakanlığı’na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanete bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığını söyleyen Polat, amacın padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi olduğunu söyledi.

Polat açıklamalarına şöyle devam etti:

"Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na devri sonrasında “uyumlu” çalışmayacak tüm kurum hafızasına ve geleceğine sahip personelin yeniden gözden geçirilmesi ile oluşturulmuş yeni Topkapı Sarayı Müzesi idari ve müzeci kadrosu.

Tarihe not; Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli.

Depo müze yapıyoruz diye sunulan Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınması meselesinin ardındaki durum ne yazık ki bu şekildedir.

Ömrünü bu müzelere adamış müzeciler seslerini duyuramıyoruz.

Kısa bir süre sonra yaygın medya kanalları ve popüler şahsiyetler vasıtası ile Depo Müzelerin övgülerle sunulması örneklerini göreceğiz.

Kendileri ile görüşülmüş kamuoyuna etki edebilecek bu gazeteci ve yazarlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatmak vicdani görevim.

Bu konuda bu müzelerden emekli olmuş, edilmiş, ömrünü bu müze koleksiyonlarına harcamış ve yukarıda bahsettiğim Çamlıca Cami Müzesi’ne padişah eserlerinin nakledilmesini hakikatini bilen müzeci üstatlardan medya ve gazeteciler görüş bilgi sormak zorundadır."