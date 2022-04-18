İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açıkladı: Rumeli Hisarı'na konut yapacaklardı

“İstanbul’un tarihini değiştiren bir yapının içerisindeyiz” diyen Polat, Halil Paşa Kulesi’nde yaptığı açıklamada restorasyon çalışmalarının ardından planlamaya dair şu bilgileri verdi:

"İstanbullu ilk kez burç içlerine girebilecek ve Hisar yollarını gezecek"

“Bir orta çağ yapısındayız. En son 1953 yılında Rumeli Hisarı, Cahide Tamer tarafından ayağa kaldırıldı. O yıllardan sonra burayı deneyimleyen ilk insanlar oluyorsunuz. Restorasyon bitip de bütün Rumeli Hisarı açığa çıkartıldığında insanlar kara surlarıyla beraber belki de kentteki en önemli izlerden birine ulaşmış olacak. Ne yazık ki son yıllarda erişime kapalıydı çünkü çok ağır hasarlar görmüş ve bazı riskler içeriyordu biz de göreve geldiğimizde alanın bu ihtiyaçlarını görerek restorasyona hızla başladık. En heyecanlandığımız konulardan biri; Bütün sürecin sonunda burçların üzerine bütün vatandaşların çıkabilmesini sağlamak çünkü bugüne kadar İstanbulluların deneyimleyemediği muhteşem bir şeyden bahsediyoruz. İstanbullu ilk kez burç içlerine girebilecek ve Hisar yollarını gezecek.”

"Hisarda bulunan 3 kulenin 3’ü de ilk kez ziyaret edilecek"

Rumeli Hisarı’nın yapımında görev alan 3 Paşanın adını taşıyan kuleler kültür ve sanat alanı olacak. İstanbul’un tarihini değiştiren yapının ziyaretçilere tarihi bilgileri de sunacağını söyleyen Polat, kentin yeni kültürel kazanımına dair planlamayı anlattı.

Polat, “Hisarda bulunan 3 kulenin 3’ü de ilk kez ziyaret edilecek. İçinde bulunduğumuz yapıyı İstanbul’un Fethi ile ilgili bilgileri içeren müze alanı olarak planlıyoruz. Saruca Paşa Kulesi de güçlendirilerek çağdaş sanat, sergi alanı olacak. Zağanos Paşa Kulesinin üstü açık, akustiği çok kuvetli bir kule orada akustik konserler düzenlenecek. Hisarların üstünde durdukları Hisar yolları da bütün gezi yollarının parçası olacak” dedi.

“Rumeli Hisarı’ı Türkiye turizm ekonomisine 10 milyar katlı getirecek bir proje"

İstanbul’un ikonlaşmış yapılarını turizme kazandırırken çok iyi planlamak gerektiğini söyleyen Polat, restorasyon çalışmalarının yanı sıra şehre turistik kazanımları da arttırmayı hedeflediklerini aktardı. “İstanbul bugün 2.5 günde gezilebiliyor, oysa bundan çok daha zenginliği olan bir şehir” diyen Polat, “Rumeli Hisarı’ı sözleşme bedeli 40 milyon ama Türkiye turizm ekonomisine 10 milyar katlı getirecek bir proje" dedi. Polat şu sözlerle devam etti:

“Şu an tek başına 1 günde gezilebilecek bir binanın içerisindeyiz. İstanbul’a gelen turist kısa bir destinasyonla gezip gidiyor. Bu kadar kıymetli bir kaynağın çok iyi değerlendirilmesi lazım. 2.5 güne 1 gün daha eklediğimizde turizm gelirleri bir anda yüzde 40 oranında artacak. İstanbul elindeki zenginlikle 7-8 güne çıkartılabilir. Böylece İstanbul’un ekonomisi ve turistik gelirleri 3 katına çıkabilir. Rumeli Hisarı kendi başına yıllık 1 milyon ziyaretçi çektiğinde bu gelir sayılarına yansıyacak.”

Hisarlara deniz yolu ile ulaşım sağlanabilecek

Restorasyon çalışmalarının bitişine dair çalışmanın özü itibariyle net bir takvim vermenin doğru olmayacağını belirten Polat, Anadolu Hisarı’nın bu yaz ziyarete açılacağını, Rumeli Hisarı ise çalışmaların tamamlanmasının ardından bir sonraki yıl yaz ayına doğru sergi ve konserlerle İstanbulluyla buluşabileceğini söyledi. Hisarlar ziyarete açıldıktan sonra deniz yolu ile de ulaşım sağlanabilecek.