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Yaşam

İBB filo ve lüks otomobil taşımacılığı lisansı verecek

İBB'nin filo ve lüks taşımacılık lisansı vereceği haberilerine taksici derneklerinden tepki geldi

17 Şubat 2013 15:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı son düzenlemede 50 aracı olan şirketlere ”filo taşımacılığı”, 2000 cc üzeri en az 30 aracı olan şirketlere ise ”lüks otomobil” taşımacılığı lisası yolu açıldı.

İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Semih Kaçanoğlu, AA muhabirine, yeni uygulamaya karşı olduklarını söyledi. Kaçanoğlu, düzenlemenin korsan taksiciliği yasal duruma getirildiğini iddia ederek ”Esnafımız, ne yazık ki mücadele ettiği korsanla ekmeğini bölüşmek zorunda bırakılmak istenmektedir” dedi.

Şehirde otellere bağlı faaliyet gösteren duraklarda yüzlerce taksicinin uygulamayla birlikte işini kaybetme tehlikesi yaşadığını öne süren Kaçanoğlu, bu düzenlemeyle birçok şirketin taşımacılık işine gireceğini belirtildi.

Taksicilerin ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığını belirten Kaçanoğlu, ”Taksi duraklarını tasfiye etmeyi planlayan bu yaklaşım kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Etiler Doğan Taksi Durağı Başkanı Veli Yurt da taksicilerin bugün en büyük sıkıntısının ”VIP taşımacılık” olduğunu belirterek, ”Böyle bir taşımacılık yapılacaksa, 18 bin taksinin arasından seçilerek yapılmalıdır. Gerekirse taksi sayısı 23 bine çıkarılsın” dedi. Yurt, İstanbullular’ın ”lüks taşımacılık” talebinin olabileceğini ancak dışarıdan kimsenin sektöre girmemesi gerektiğini söyledi.

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