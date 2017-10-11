İBB, FIBA Avrupa Kupası'nda gruplara kaldı

BC Khimik - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 68-76

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Avrupa Kupası 2\'nci Ön Eleme Turu mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BC Khimik Yuzhny\'i 76-68 mağlup ederek, grup aşamasına yükseldi.

İlk mücadelede kendi sahasında rakibine 90-89 mağlup olan İstanbul ekibi, Ukrayna\'nın Yuzhny bölgesinde bulunan Olymp Arena\'da oynanan mücadelede rakibini 8 sayı farkla yenince, FIBA Avrupa Kupası\'nın grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'dan Stefan Bircevic olurken, ev sahibi ekipten Illya Sydorov 13 sayı kaydetti.