İBB, 'Feriköy Kent Parkı' projesiyle yıkılan binaların yerine parkla birlikte imam hatip ve cami yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın duyurduğu “Feriköy Kent Parkı” projesi kapsamında yıkılan İSKİ binalarının yerine park ile birlikte imam hatip ortaokulu, cami ve mescit inşa edileceği öğrenildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul'un bina, nüfus ve trafik açısından yoğun ilçelerinden Şişli'nin Feriköy semtinde faaliyet gösteren İSKİ binalarının bulunduğu parsele yapılması planlanan kent parkına, İBB tarafından imam hatip ve cami de eklendi. İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumunda gündeme gelen konuyla ilgili teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Eşdeğer alan parktan alındı

2017 yılının haziran ayında Şişli Feriköy'de bulunan Taksim Spor Süleyman Seba Tesisleri'nin yer aldığı 4 bin 600 metrekarelik parselin eğitim tesisi alanından, kullanımına uygun olarak “spor tesisi” alanına dönüştürülmesi teklifi görüşüldü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi, spor tesisine eşdeğer büyüklükte eğitim alanı ayrıldıktan sonra değerlendirmek üzere İBB tarafından müdürlüğe iade edildi.

İBB de bunun üzerine 13 Temmuz 2018 tarihli meclis oturumunda eşdeğer alan olarak İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü ile veznesinin bulunduğu 16 bin metrekarelik parselin bir kısmını “mesleki ve teknik öğretim tesisleri” alanı ilan etti. Plan değişikliğine göre İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın “Feriköy Kent Parkı” yapılmak üzere yıkılacağını açıkladığı İSKİ binalarının bulunduğu parselin 3 bin metrekaresine imam hatip ortaokulu yapılacağı bildirildi. Parselde, imam hatip okulunun yanı sıra uygulama camisi ve mescidin de yer alacağı ifade edildi.

İmam hatip sözü vermişti

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, geçtiğimiz mayıs alında İSKİ binalarının yıkımı sırasında yaptığı açıklamada, 20 bin metrekare büyüklüğünde İSKİ’ye ait idari binaların olduğu alanda binaların tamamını kaldırıp, yerine yeşil alan yapacaklarını belirtmiş “Bir köşeye 2 bin metrekareye okul sözü veriyoruz. Feriköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yapacağız. 12 bin metrekarelik alanımız yeşil alan olarak kalacak” demişti.