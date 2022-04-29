İBB, AKP'li belediye ile çalışan dernekte görev aldığını açıklamıştı; gözaltına alınan sosyal hizmet uzmanı tutuklandı

AKP'li Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığı belirtilen ve terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Şafak D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı İBB’de terör iltisaklı kişilerin çalıştığı doğrultusunda suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı iddia edilen Şafak D. isimli kişi, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu kişinin İBB'nin kadrolu çalışanı olmadığı açıklamış, AKP'li Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde görev aldığını söylemişti. Yapılan açıklamada, “Bu kişinin evrakında sicil kaydı ve arşiv kaydı yoktur" denmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak D. sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderildi. Terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. tutuklandı.

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