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İBB yetkilisinden "terör gözaltısı" açıklaması: Bu kişinin adli sicil kaydı yok; AKP'li belediyeyle çalışan dernekte görev alıyor

"Bu kişi İBB’nin kadrolu çalışanı değil"

28 Nisan 2022 08:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, PKK'lılarla fotoğrafı olan bir çalışanın gözaltına alınması olayıyla ilgili olarak, "Bu kişinin evrakında sicil kaydı ve arşiv kaydı yoktur. Bu kişi 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya çocuk evleri koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak, 2016-2018 tarihleri arasında özel yaşlı bakımevinde, 2021'den bugün de Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde görev almaktadır" denildi. 
 
Gazeteci Murat Ağırel, iktidara yakın bazı basın yayın organlarınca ortaya atılan "Bir çalışanın PKK'lılarla fotoğrafı nedeniyle gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin İBB yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı. 
 
İBB yetkilisi, söz konusu kadının kadrolu çalışan olmadığını, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı süreli olarak görev yaptığını söyledi.
 
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Ağırel, Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Bugünkü haberlerde PKK’lı bir kişinin ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe alındığı isminin Şafak D. olduğu ve görev yaptığı yerde tutuklandığını okuduk. Tutuklanma videoları da paylaşıldı. 

Bu kişinin 2016 yılına ait olduğu iddia edilen PKK kampında çekilmiş fotoğrafları da paylaşıldı. Bu görüntüleri takip eden herkes gibi ben de "Nasıl yani?" diye başlayan cümleler kurdum ve hemen İBB yetkililerini aradım.

Olayı sordum ve ayrıntıları öğrendim. Bu kişi işe alınırken araştırma yapıldı mı? Sicil kaydı belgesi var mı?

‘’Öncelikle belirtmek gerekir ki bu kişi İBB’nin kadrolu çalışanı değil. Uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı süreli olarak görev yapmıştır.

Maaş ödemesi de İLO (Uluslararası çalışma örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından yapıldı. 01.07.2021-31.07.2021 tarihleri arasında tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Ev sahibi topluluklar için İnsana Yakışır İllerin Desteklenmesi' isimli projede ve 01 Mart 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasındaki Ekonomik Girişimler ve İstihdam için Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesi kapsamında çalışmaktadır. Sınırlı sürede çalışmasına rağmen biz adli sicil kaydını istedik. Bu kişinin evrakında sicil kaydı ve arşiv kaydı yoktur.

Bu kişi 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya çocuk evleri koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak, 2016-2018 tarihleri arasında özel yaşlı bakımevinde, 2021'den bugüne de Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde görev almaktadır.

Bu kişinin ilk araması 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gelinerek yapılmıştır. Ameliyat olacağı için idari izinli olduğu belirtilmiştir. Bu kişi 18 Nisan Haydarpaşa Numune Hastanesine yatmış, 20 Nisan taburcu olmuş, 7 gün boyunca da evinde istirahat etmiştir.
 
Bu süre gözaltı yapılmamış 27 Nisan 2022 günü saat 10:26 da iş başı yaptıktan sonra 10:31 de gözaltına alınmıştır. Yani kişinin mesaiye başlaması özellikle beklenmiştir.’’
 
Cevabını aldım. Sorularım var. Cevap için emniyet yetkililerine ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. 
 
Terörle mücadele şubesini tebrik ederim. Sorularımı buradan sorayım. Bu kişinin fotoğrafları 2016 tarihli ise bakımevinde nasıl çalışmış? PKK kampına katılmış bir kişinin nasıl adli sicil kaydı olmaz? Başka hangi kurumlar bu şekilde denetlenmektedir?
 
Denetlenen kurumlarda da PKK mensubu/mensupları tespit edilmiş midir? Gözaltı için neden ev tercih edilmeyip, iş yeri adresi tercih edilmiştir? Gözaltı videosunda İBB logosunun özellikle yer aldığı video neden servis edilmiştir?"
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