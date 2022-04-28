İBB yetkilisinden "terör gözaltısı" açıklaması: Bu kişinin adli sicil kaydı yok; AKP'li belediyeyle çalışan dernekte görev alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, PKK'lılarla fotoğrafı olan bir çalışanın gözaltına alınması olayıyla ilgili olarak, "Bu kişinin evrakında sicil kaydı ve arşiv kaydı yoktur. Bu kişi 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya çocuk evleri koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak, 2016-2018 tarihleri arasında özel yaşlı bakımevinde, 2021'den bugün de Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde görev almaktadır" denildi.
Gazeteci Murat Ağırel, iktidara yakın bazı basın yayın organlarınca ortaya atılan "Bir çalışanın PKK'lılarla fotoğrafı nedeniyle gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin İBB yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
İBB yetkilisi, söz konusu kadının kadrolu çalışan olmadığını, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı süreli olarak görev yaptığını söyledi.