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İBB Esenler Spor Kompleksi'nde klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

15 Eylül 2021 23:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 

Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunu temizlenmesi için kullanılan klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi.

Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da bulunduğu toplam 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. (AA) (Fotoğraf: Arşiv)

 

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