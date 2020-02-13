İBB, Esenler Otogarı'nda tuvalet ücretlerinde indirim yaptı

Sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İBB'ye devri yapılan Esenler Otogarı tuvaletlerinin ücreti yeni alınan kararla ucuzladı. Böylece daha önce 2 TL olan tuvalet ücreti 1 TL'ye inmiş oldu.

Tuvaletler yenilendi

Son yıllarda kirliliği ve alt katlarının güvensiz oluşuyla gündemde olan otogarın tuvaletleri, İBB'nin yönetimine geçmesinin ardından yenilendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yenilenme çalışmaları tamamen bitene kadar mobil tuvaletlerin de hizmet verdiğini açıkladı.