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Yaşam

İBB, Esenler Otogarı'nda tuvalet ücretlerinde indirim yaptı

13 Şubat 2020 17:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenler'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın tuvalet ücretlerinde yüzde elli indirime gitti.

Sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İBB'ye devri yapılan Esenler Otogarı tuvaletlerinin ücreti yeni alınan kararla ucuzladı. Böylece daha önce 2 TL olan tuvalet ücreti 1 TL'ye inmiş oldu. 

Tuvaletler yenilendi

Son yıllarda kirliliği ve alt katlarının güvensiz oluşuyla gündemde olan otogarın tuvaletleri, İBB'nin yönetimine geçmesinin ardından yenilendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yenilenme çalışmaları tamamen bitene kadar mobil tuvaletlerin de hizmet verdiğini açıkladı.

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