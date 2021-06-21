İBB, Dünya Müzik Günü'nü konser serileriyle kutlayacak

İBB, çeşitli sanatçı ve toplulukların konser ve dinletiler gerçekleştirdiği Dünya Müzik Günü'nde pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek verecek. Farklı tarzdan sanatçıların yer alacağı etkinlikler, İBB Saraçhane Binası önünde İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası'nın kapanış konseriyle sona erecek. Etkinlikler İBB TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Konser programı:
- Tuzla Atatürk Meydanı- Saat: 10.00 Sanatçı: Hasan Ali Sezer
- Kartal Özgürlük Parkı- Saat 13.30 Sanatçı: Gamze Cankurt
- Maltepe Etkinlik Alanı - (16.00) Filiz Saltık
- Üsküdar İletişim Noktası - (13.30) Çiğdem Denk
- Çekmeköy Madenler İletişim Noktası - (19.45) Neslihan Avcı
- Beykoz Sahil-Kanlıca İskelesi - (10.00) Kemal inci
- Ataşehir Kriton Curi Parkı - (16.00) Bünyamin Adıyaman, (17.00) Mert Deniz, (18.00) - Serdar Bıçakçı, (19.45) Rıza Burak Demirkesen
- Kadıköy Beşiktaş İskele Önü - (16.00) Bilge Yağmur Erkasap
- Beşiktaş Ortaköy Meydan - (16.00) Osman Kayalak, (17.00) Ali Sevinç, (18.00) Ahmet Atahan Çiftçi, (19.45) Merve Çaloğlu
- Şişli Meydan - (15.00) Ece Toprak, (16.00) Gürkan Alkanlar, (17.00) Ali Yalçın
- Zeytinburnu Sahil - (19.45) Seda Okuyucu
- Bakırköy Sahil Parkı - (16.00) Burcu Bergiten
- Bayrampaşa Kocatepe Parkı - (13.30) Yahya Egehan İnce, (15.00) Kübra Yaşar (Kezzo), (16.00) İlyas Kırbaş, (17.00) Zafer Saka
- Başakşehir Sular Vadisi - (10.00) İlhan Gülten (Koliva)
- Beylikdüzü Yaşam Vadisi - (10.00) Şafak Pala
- Avcılar Sahil Parkı - (13.30) Fındık Buse
- İBB Saraçhane Binası - (19.45) İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası
Dünya Müzik Günü
1981 yılında Fransa'da başlayan "Dünya Müzik Günü", kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinde de benimsendi. Günümüzde yaklaşık 130 ülkede bin kentte kutlanan Dünya Müzik Günü'nde ‘her yerde herkes için müzik' anlayışıyla ücretsiz konserler düzenleniyor. Etkinliklerle profesyonel ve amatör müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek ve halkı müzikle buluşturmak amaçlanıyor.