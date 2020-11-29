İBB, dün İstanbul'da 173 kişinin 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü, dün İstanbul'da 173 kişinin daha 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise dün tüm Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 182 olarak açıklandı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Koronavirüs ölüm sayılarının eksik olması nedeniyle bundan sonra İBB'ye kayıtlı 'bulaşıcı hastalıktan ölüm' sayılarını açıklayacağını duyurması üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü 7 gündür verilerini paylaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne demişti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ölüm belgesinde esas olanın "ölüm nedeni" kısmı olduğuna vurgu yaparak, "Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı hastalıkları kısmı işaretleniyor. Esas ikinci hekimin kontrolüyle, ölüm nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Buraya ölüm sebebi Covid ise 'Covid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor. Orada tanı çok net konmuş oluyor. Bu da ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor, Bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Hekimlerin doldurduğu kısım bu. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır?" ifadesini kullanmıştı.