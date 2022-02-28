İBB'den Yeni Şafak yazarı Likoğlu'na "içki servisi" yanıtı: Gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin; var mısın?

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı bazı sosyal tesislerde içki servisinin başladığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Likoğlu’nun içki servisi iddiasını yalanladı. Yazıcı, Likoğlu’na “Gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?” diye sordu.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bugünkü köşesinde “İBB’nin bazı sosyal tesislerinde içki servisi başladı” diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Likoğu’nun sözlerine Twitter’da yanıt verdi.

Yazcı, paylaşımında “Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İBB sosyal tesislerinde içki servisine başlandığını yazmış. Mübarek Miraç gecesi, Allah’tan korkmamış, kuldan utanmamış. Hüseyin bey, gelin bugün birlikte 21 tesisimizi dolaşalım, yalan söyleyen istifa etsin. Var mısın?” ifadelerine yer verdi.