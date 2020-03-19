İBB'den yeni Koronavirüs tedbirleri: Şoförlerin ateşi ölçülecek, koruma kabinleri yerleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip Koronavirüs'e karşı aldığı önemlere bir yenisini daha ekledi. İETT, şoförlerin göreve başlamadan ve tamamladıktan sonra, ateşlerini ölçme uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, ateşinin yüksek olduğu tespit edilen şoförlere görev verilmiyor, şoför, sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Diğer yandan, yolculardan şoförlere hastalık geçmesini önlemek için de çalışma başlatıldı. Şoförlerin vatandaşla yakın temasını engellemek, hem yolcunun hem şoförün sağlığını korumak amacıyla, geçici şoför kabini uygulamasını, en kısa zamanda, yaşama geçirmek için harekete geçildi. Saydam plastik malzeme ile şoför kabininin boydan boya kaplanarak, yolcularla temasın en üst düzeyde kesilmesi hedeflendi.

Araç içi kamera görüntü açısını, dikiz aynası ve yan ayna görüşlerini kapatmayacak şekilde tasarlanan kabinler, en kısa sürede tamamlanarak tüm İETT filosunda uygulanacak.