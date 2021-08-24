İBB'den "tenis kortu kaldırıldı" iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, A Haber’deki “Haliç’teki tenis kortu kaldırıldı” haberiyle ilgili açıklama yaptı. Ongun, buradaki spor etkinliklerinin kaldırıldığını belirterek "Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. İBB kaynaklarının verimli kullanılmasından rahatsız olduğunuzun farkındayız ama bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz" dedi.

A Haber 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun son durumuyla ilgili yaptığı haberde, "İBB yönetimi Haliç'in ortasındaki yüzen tenis kortunu kaldırdı. İstanbullu gençlerin hizmetine açılacağı söylenen Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı" ifadeleri yer aldı. A haberin iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

Ongun yanıtında, "Sevgili A Haber, buradaki spor etkinlikleri tamamlandı. Yıllardır çürümeye terk edilmiş platform, şimdi farklı etkinlikler için devamlı kullanılıyor. İBB kaynaklarının verimli kullanılmasından rahatsız olduğunuzun farkındayız ama bu platformda daha çok etkinlik göreceksiniz" dedi.