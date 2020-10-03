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İBB'den Taksim'deki simit tezgahlarının kaldırılmasına ilişkin açıklama

03 Ekim 2020 21:18

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan simit tezgahlarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki 60 tezgahtan 30’u ile anlaşma sağlanmış olup, sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir" dedi.

Caddenin İBB sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Ongun, kira bedellerinin de ilçe belediyelerine değil, İBB’ye ödenmesi gerektiğini belirtti. Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İstiklal Caddesi İBB sorumluluğundadır ve bu caddedeki simitçilerin kira bedelleri de ilçe belediyesine değil İBB’ye ödenmelidir. Bölgedeki 60 tezgahtan 30’u ile anlaşma sağlanmış olup, sadece bir fırına ait 11 simit tezgahı benzeri tekelleşmelere müsaade edilmemiştir.”

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