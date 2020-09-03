İBB'den sağlık çalışanlarına özel turnuva

İBB, ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinden konaklamaya kadar birçok desteği sağladığı sağlık personeli için bu kez de turnuva düzenliyor. Sadece sağlık çalışanlarına özel düzenlenecek olan Tenis Turnuvası 12-27 Eylül tarihleri arasında Spor İstanbul’un 8 tesisinde yapılacak.

Turnuva kapsamında, tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler yaş kategorilerinde, üç set üzerinden oynanacak. Müsabakaların final maçları 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. Turnuva için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Sadece sağlık çalışanlarına özel düzenlenecek turnuva için son başvuru tarihi 10 Eylül 2020. Katılımcılar http://event.spor.istanbul/ web sitesi üzerinden kayıt olabilecekler. Fikstürler ve maç programı Spor İstanbul web sitesinde yayınlanacak.