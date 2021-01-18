İBB: Haliç Tersanesi’nde üretimine başladığımız deniz taksilerin rengi ne olsun?

Haliç Tersanesi'nde düzenlenen deniz taksinin tanıtım törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da 50 deniz taksinin hizmet vereceğini açıkladı. Deniz taksilerin rengini de İstanbullular'ın belirleyeceğini söyleyen İmamoğlu'nun açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bir oylama başlattı.

Yeni üretilecek deniz taksilerin İstanbul'un ruhuna uygun olacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz taksilerin yaz aylarında hizmete girmesini planladıklarını söyledi. İmamoğlu üretime dair şu bilgileri paylaştı:

"Deniz takside 50 yetmiyorsa daha fazlasını hedefimize koymalıyız. Deniz taksilerimiz, 10 kişi kapasiteli olacak ve sizi Adalar'dan Sarıyer'e, Beylikdüzü'nden Üsküdar'a, Pendik'ten Bakırköy'e taşıyacak. Bu taksiler, 565 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'ten bize emanet bu tersanede üretilecek.Güncel, dijital teknolojik iletişimin de katkı sunduğu bir sistemle deniz taksi hayata geçecek. Kaygı duymayın, tereddüt etmeyin. Bu zor günleri aşacağız. Covid-19 mücadelesi bilim ve akılla aşılacak."

Deniz taksilerin rengini İstanbullular belirleyecek. Vapur iskelelerine konulan kiosklardan vatandaşlar oy verebilecek. Tüm İstanbulluların oy vereceği sistem, 24 Ocak'a kadar devam edecek.

İmamoğlu'nun açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla da deniz taksilerin rengi oylamaya sunuldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Haliç Tersanesi’nde üretimine başladığımız Deniz Taksilerin rengi ne olsun? Oylamaya vapur iskelelerimizdeki kiosklardan da katılabilirsiniz. Renk seçeneklerini görmek için 2'nci tweete bakınız."