İBB'den Müze Gazhane hamlesi: Duvar resmi kaldırıldı

Kadıköy'deki Müze Gazhane duvarlarına yapılan çizimler, İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. AKP Milletvekili Rümeysa Kadak İBB'nin bu hamlesi sonrasında "Darısı kirli zihniyetlerinin başına..." dedi.

Kadıköy'deki Müze Gazhane duvarlarına yapılan çizimler, tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırıldı. İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı. Çizimlerden rahatsız olan vatandaşların tepkileri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çizimleri kaldırdı. AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Kadak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Malum rezil çizim" "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim, bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, 'tepkiler üzerine' çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına..."