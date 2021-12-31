İBB Sözcüsü Ongun: İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler, İBB'de mesaiye başladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, KRT TV’de ‘Seçil Özer ile Gündem Özel’ yayınına telefonla katıldı. İçişleri Bakanlığı’nın İBB’de başlatıldığını açıkladığı, ‘özel teftiş’ hakkında bilgi veren Ongun, “Bugün itibariyle bize İçişleri Bakanlığı'nın cevabı posta yoluyla ulaştı” dedi.

“Şimdi biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor” diyen Ongun, 20 tanesinin kendi rızasıyla suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Ongun, “Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesailerine başladılar” dedi.

Ongun, “Bu iş tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir oyundur, kumpastır, organizasyondur” değerlendirmesini yaptı.

Sözcü’nün aktardığına göre Ongun’un yayındaki ifadeleri şöyle:

“Bugün itibariyle bize İçişleri Bakanlığı'nın cevabı posta yoluyla ulaştı. Yanıttaki imza İller İdaresi Genel Müdürlüğü, ‘Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen İçişleri Bakanı'na soru soramazsın, onun muhatabı sen değilsin. Eğer merak ettiğin bir şey varsa işe giren insanların dosyasını valiliğe gönder, valilik inceler sana da yanıtını verir.’

Şimdi biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşları çağırdık, dedik ki; sen bu musun? Senle ilgili böyle iddialar. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan Sabah gazetesine tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kimdir onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi. Ama bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesailerine başladılar.

Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bu kampanya yapıldığı zaman bunun yansıması sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak.

Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığı zaman ‘Sen teröristleri işe almışsın' diyecek olan vatandaşın muhatabı Ekrem İmamoğlu. Bu iş tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir oyundur, kumpastır, organizasyondur.”

Murat Ongun: CNNTürk talebimi kabul etmedi

Ongun, Twitter hesabından, İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebinin kabul edildiğini ancak CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebinin kabul edilmediğini duyurmuştu.