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İBB’den motokuryeler için “Güvenle Gelsin” kampanyası

Motokuryelerin, ekipmanlarını kontrol etmek, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş gerçekleştirmek için gerekli zamanı bulması hedefleniyor

19 Mart 2022 18:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10 binlerce motokurye için “Güvenle Gelsin” kampanyası başlattı. Vatandaşları siparişlerin not bölümüne “Güvenle Gelsin” ibaresi eklemeye davet eden kampanya ile motokuryelerin güvenli sürüşünü engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İBB, trafikte yer alan binlerce kadın ve erkek motokuryelenin güvenliği için yeni bir hareket başlattı. Tüketicilerin online platformlar üzerinden verdikleri siparişlerin not bölümüne “Güvenle Gelsin” ibaresi eklemeye davet eden kampanya ile motokuryeler üzerindeki baskıya karşı toplumsal bilinç gelişmesi amaçlanıyor. Motokuryelerin, ekipmanlarını kontrol etmek, trafik kurallarına uymak ve güvenli sürüş gerçekleştirmek için gerekli zamanı bulması hedefleniyor.

Motokuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan “Hızlı değil, Güvenle Gelsin” kampanyası kapsamında İstanbul'da 240 motokuryeye eğitimler verildi.

Eğitim kapsamında harita okuma, ilk yardım, müşterilerle etkili iletişim ve güvenli sürüş eğitimi verildi, ehliyet almaları sağlandı. 

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