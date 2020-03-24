İBB’den Koronavirüs önlemi: Eyüp-Piyer Loti ve Maçka-Taşkışla arasındaki teleferik seferleri durduruluyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da yolcu sayısı büyük oranda düşen Eyüp-Piyer Loti ve Maçka-Taşkışla arasındaki teleferik seferleri 25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren geçici olarak durduruluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul A.Ş tarafından işletilen TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı. Bu nedenle çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatları seferlerinin 25 Mart 2020 Çarşamba itibariyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Kadıköy- Moda Tramvayı'nda sefer aralıkları uzatıldı

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle 20 dakikada bir gerçekleşecek.