İBB'den Koronavirüs bilgilendirmeleri için yeni internet sitesi

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Koronavirüs (Covid-19) vakalarının en fazla görüldüğü İstanbul'da, kentlinin güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak ve belediye faaliyetlerini duyurmak amacıyla "https://koronavirus.ibb.istanbul" adlı yeni bir site kuruldu.

İstanbullular, bu site üzerinden İBB'nin faaliyetlerini takip edebilecek, Sağlık Bakanlığı'nın ve İstanbul Valiliği'nin duyurularından anlık bilgi sahibi olabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi sosyal medya paylaşımlarının da yer alacağı sitede, pandemi hakkındaki bilgilendirmeler tek ekran üzerinden takip edilebilecek. Sitede paylaşılan interaktif harita üzerinden de pandeminin dünyadaki yayılma hızı ve yarattığı etki görülebilecek.