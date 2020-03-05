İBB'den Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz vapur seferi

Kadınlar hayatın her alanında var olması gerektiğine dikkat çeken Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, "İşyerinde, tarlada, evinde, sokakta eşitlik, özgürlük, adalet için emek veren ve mücadele eden tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip, var oldukça hiç kuşkusuz dünya ve ülkemiz daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanır olacaktır" dedi.

Koşucular için ücretsiz Beşiktaş - Kadıköy seferi

İBB, ayrıca 8 Mart'ta Kadıköy’deki ‘İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için de Beşiktaş’tan özel vapur seferi yapacak. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 7.45’de kalkacak ve Kadıköy’e gidecek.