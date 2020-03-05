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İBB'den Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz vapur seferi

Belediye seferlerin noktalarını da açıkladı

05 Mart 2020 15:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel vapur seferi düzenleyecek. Boğaz turu ücretsiz olacak. 

İBB'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz vapur seferi, ilk yolcularını saat 15’de Kadıköy İskelesi’nden alacak. Vapur saat 15.30’da Karaköy, 15.50’de Beşiktaş, 16.00’da Üsküdar, 16.10’da da Beylerbeyi’ne uğradıktan sonra Boğaz’a açılacak. Yaklaşık bir saatlik Boğaz turunun ardından, saat 17.20’de Beylerbeyi, 17.30’da Üsküdar, 17.40’da Beşiktaş iskelelerine yanaşacak olan vapur, seferini 18’de Karaköy İskelesi’nde tamamlayacak.

Kadınlar hayatın her alanında var olması gerektiğine dikkat çeken Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, "İşyerinde, tarlada, evinde, sokakta eşitlik, özgürlük,  adalet için emek veren ve mücadele eden tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip, var oldukça hiç kuşkusuz dünya ve ülkemiz daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanır olacaktır" dedi.

Koşucular için ücretsiz Beşiktaş - Kadıköy seferi

İBB, ayrıca 8 Mart'ta Kadıköy’deki ‘İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’na katılan sporcular için de Beşiktaş’tan özel vapur seferi yapacak. Ücretsiz vapur, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nden saat 7.45’de kalkacak ve Kadıköy’e gidecek.

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