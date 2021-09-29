İBB'den İstanbulkart açıklaması

HES kodu eşleştirme zorunluluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Kart ihtiyacının artması nedeniyle her yıl alınan 4,5 milyon kart yetersiz hale geldi. Bu yıl alınan 6,5 milyon karta ek olarak 1,5 milyon İstanbulkart daha alınacak. İhale 1 Kasım'da.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Yücel Karadeniz; her yıl 4,5 milyon kart tedarik edilirken, bu yıl 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleştiğini söyledi.

"Kart kullanımında artış var"

Bu artışı göze alarak yeni ihalelerin güncellendiğini söyleyen Karadeniz, şunları kaydetti:

"Diğer yıllara göre özellikle, HES kontrolünden kaynaklanan bir kart kullanım sayısında artış var. Biliyorsunuz eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu. Bu artış karşısında tedarik sürecimizi yönetiyoruz."

Bazı kötü niyetli kullanımlar da olduğunu belirten Karadeniz, "Bundan dolayı biletmatiklerimizden İstanbulkart alıp topluca eşleştirme hizmeti adı altında vatandaşlardan karaborsa paralar alıp İstanbulkart satmaya yeltenen insanlar oldu. Bunu önleyebilmek için İstanbulkart tedariğimizi makinalardan daha çok yüz yüze kanallarımıza doğru yönlendirdik" diye konuştu.

İhale 1 Kasım'da

Kart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.