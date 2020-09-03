İBB'den İstanbul raporu: Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde, kıyıların yüzde 40'ı erişilemez durumda, kişi başına düşen yeşil alan 2.67 metrekare

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi, İstanbul Kentsel Analiz Raporu’nu tamamladı. Çarpıcı verilerin yer aldığı rapora göre, 25 yılda tarım alanlarının yaklaşık yüzde 25’ini kaybeden İstanbul’un kıyılarının yüzde 40’ı erişilemez durumda. Kişi başına düşen aktif yeşil alan ise sadece 2.67 metrekare. Kentteki nüfusun yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Kaya'nın haberine göre, raporda şehrin kentsel alanlarının 1980’li yıllardan beri kuzeye doğru büyüdüğü ve kırsal alanları baskı altına aldığı ifade edildi.

Rapora göre, İstanbul’daki orman alanları 1990 yılında 285 bin hektarken 2020 yılında yaklaşık 50 bin hektar gerileyerek 238 bin hektara düştü. 2004 - 2019 yılları arasında “kişi başı ekilebilir alan” da yaklaşık yüzde 35 oranında düştü.

3. havalimanı inşaatı ile 61.9 kilometrekare orman alanı ve 2.11 kilometrekare tarım alanı yok edildi. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatıyla ise 32.4 kilometrekare orman alanı ve 6.7 kilometrekare tarım alanı kaybedildi.

Kanal İstanbul projesi hayata geçerse 4.1 kilometrekare hektar orman alanı ile 134.5 kilometrekare tarım alanı yok olacak.

İstanbul’da aktif olarak 277 bin üniversite mezunu iş arıyor

Rapora göre İstanbul’da aktif olarak 277 bin üniversite mezunu iş arıyor.

ABD Doları cinsinden hane halkı aylık gelirleri 2006 yılı seviyesinin altında kaldı. Yani gelirler 2013 yılından itibaren düzenli olarak azaldı. Yoksulluk 2017 yılından itibaren hızla artıyor.

Nüfusun yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor.

Öte yandan rapora göre İstanbul’da 2019 yılında kişi başına düşen aktif yeşil alan 2.67 metrekare.