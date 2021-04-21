İBB'den Göksu'nun “İbadet İzin Talep Formu” iddiasına yanıt: Hiçbir daire başkanlığı, müdürlük ya da birimde kesinlikle bulunmuyor

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) cuma namazına gidenleri fişlediğini iddia etmişti. Göksu'nun iddiası ile ilgili açıklama yapan İBB, hiçbir daire başkanlığı, müdürlük ya da birimde “İbadet İzin Talep Formu” uygulamasının kesinlikle bulunmadığı vurguladı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na yazılan İbadet Talep Formu örneğini sosyal medyadan paylaşarak İBB'nin cuma namazına gidenleri fişlediğini iddia etti.

Göksu'nun iddiası ile ilgili İBB'den açıklama geldi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiçbir daire başkanlığı, müdürlük ya da birimde “İbadet İzin Talep Formu” uygulamasının kesinlikle bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada “Kaldı ki, bu formu İBB olarak biz de ilk kez sosyal medyadaki paylaşımla gördük. İddiaya konu olan form, İBB müdürlükleri tarafından kullanılan form ve belge formatına uymamaktadır. Ayrıca hitap ve yazım tarzı da görselin müdürlüğümüz tarafından düzenlenmediğini açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

İBB'nin hiçbir iştirak ve biriminde, çalışanların ibadet özgürlüğüne engel olunması gibi bir durumun asla söz konusu olmadığı ifade edilerek “Aksine, İBB çatısı altında bulunan tüm personele olduğu gibi, Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde gören yapan çalışanlara da ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleri için her türlü imkan tanınmakta ve gerekli mesai düzenlemeleri yapılmaktadır” denildi.

Göksu'nun paylaşımı

Göksu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı dilekçe formu için, "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.