İBB'den engellilere özel spor tesisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye'de bulunan Yeşilvadi Spor Tesisi'ni, engelliler için spor merkezine dönüştürdü. 1,4 metre derinliğinde 20 metre uzunluğunda 3 kulvarlı bir eğitim havuzu, iki adet stüdyo salonu ve bir adet squash salonu bulunan İBB Yeşilvadi Spor Tesisi, engellilere hizmet verecek şekilde tadilata alındı.

Tesisteki seanslar, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Cuma dışında haftanın her günü açık olan Yeşilvadi Spor Tesisi'ne, ilk etapta zihinsel engelli tanısı bulunan, öz bakım eğitimi almış üyeler kayıt yapabiliyor.

Önleyici sağlık hizmeti (ÖSH) kapsamında ileri seviyede Skolyoz, Kifoz, Lordoz, Ankilozan Spondolit ve Perthes gibi tıbbi tanıları olan ancak engelli heyet raporu olmayan üyelerin de tesisi kullanmalarına imkan sağlanıyor. Belirtilen grupların başvuruları sonrasında kontenjanların müsait olması durumunda da tesis, herkesin kullanımına açılıyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından yapılan erişilebilirlik çalışmaları kapsamında tesisin fiziki yapısı, engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi. İlk aşamada stüdyo bölümüyle faaliyete geçen tesisin tüm üniteleri, pandeminin ardından engel gruplarının tamamını kapsayacak şekilde egzersiz ve spor hizmeti verecek.

Günlük olarak 6 seansın yapıldığı stüdyolar, engel derecelerine göre, her seansa, 1 ile 5 kişi katılacak şekilde planlandı. Salgın riskinin ortadan kalkacağı tarihten itibaren stüdyo salonlarının ardından yüzme havuzu da kullanıma açılacak. Yüzme havuzunda engelli bireyler için 8 seans grup çalışması yapılacak.