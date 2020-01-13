İBB'den Bakan Turhan'ın iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın İstanbul Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metro hakkındaki açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ongun, “Bazı Bakanlarımızın, İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında yanıltıcı açıklama yapmayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan'ın, ‘İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu’ ifadesi doğru değildir” dedi.

“1,5 milyar liraya ihtiyaç var”

Ongun'un açıklamaları şöyle:

“Yapımına 2017 yılında başlanan Cahit Turhan, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018'den bu yana durmaktadır. Sadece yüzde 9'u tamamlanan hattın bitirilmesi için 1,5 milyar liraya ihtiyaç vardır.

Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Nisan 2019'da hastane önündeki istasyon için kazı çalışmalarına tekrar başlanmış ancak finansal yetersizlik nedeniyle bir önceki yönetim tarafından inşaata devam edilememiştir.

Sadece 1 istasyonun yüzde 25'i yapılmıştır. Hal böyleyken, kamuoyuna üstelik bir Bakan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki motivasyon düşündürücüdür.

Kamuoyunu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayretimiz devam edecektir."