İBB'den 'bağış' uyarısı: Dolandırıcılara dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB ismini kullanarak vatandaşlardan bağış talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından vatandaşlığı dolandırıcılara karşı uyardı.

Ongun, "Dolandırıcılara dikkat! İBB ismini kullanarak vatandaşları arayan ve bağış talebinde bulunarak sahte hesaplara yönlendiren kişilere karşı hemşehrilerimizi uyarırız. İBB olarak hiçbir şekilde arama yapılarak bağış talebinde bulunulmamaktadır" diye yazdı.