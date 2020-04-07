İBB'den animasyonlu su tasarrufu kampanyası; duş sürenizi kısaltın, ellerinizi yıkaren musluğu açık bırakmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su tasarrufuna dikkat çekmek için kampanya başlatılacağını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılacak bilgilendirme videosunda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler anlatılıyor.
İBB, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul'da israfın önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesi amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatılacağını duyurdu.
Duş sürenizi kısaltın
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler" isimli animasyonda sıralanan öneriler ise şu şekilde açıklandı:
Ellerinizi yıkarken 20 saniye boyunca suyu açık bırakmayın.
Suyu kapatın, 20 saniye sonra tekrar açın.
Boş bir sıvı sabun kabına su doldurun, ellerinizi yıkamadan önce biraz su sıkın.
Sonra ellerinizi sabunlayın. 20 saniye sonra suyu açıp durulayın.
Duş sürenizi 1-2 dakika kısaltın.
Böylelikle kişi başına yıllık 18-36 ton arasında su tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Evde kaldığınız günlerde bulaşıklarınız biraz artmış olabilir.
Bulaşıklarınızı yıkarken suyu açık bırakmayın.
Bulaşık makinesinde yıkamanın daha tasarruflu olduğunu unutmayın.