İBB'den '6 bin taksi' açıklaması: Projeyi UKOME’ye tekrar getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 bin yeni taksi projesi teklifinin Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil” açıklamasında bulundu.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, kararı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi:

Sputnik'in aktardığına göre Cihan, şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılında 103 bin taksi şikayeti almışız, taksi sayının yedi katı kadar. Bunlar bize gelenler, bir de şikayet edilmeyenler var. Hepimizin yaşadığı günlük İstanbul’daki taksiyle ilgili birçok sorun var. Şu an üzerinde konuştuğumuz sistem üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz ama sistemin önemli noktalarından bir tanesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) sayıyla ilgili bir onay almamız gerekiyor. Mart ayında seçimden sonra UKOME’nin yapısı maalesef değiştirildi.

Daha önce belediye tarafından 11, kamu kurumlarından 11 olmak üzere 22 kişi olan UKOME yapısı seçim sonrasında belediye tarafı 11 sabit kalmak üzere, diğer kurumlar 16 olmak üzere değiştirildi. İBB ulaşımla ilgili yapacağı tüm yatırımlarda, kararlarda ve projelerde bu kuruldan onay almak zorundadır. Daha öncede Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kuruluşlar varken şimdi Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi temsilcilerden onay almak zorunda. Ulaşımla ilgili herhangi bir sorumluluğu ya da yapması gereken işlem olmamasına rağmen bu tür kurumlardan onay almak ve ilerlemek zorunluluğu bizi bu durumlara sokuyor."

"Projeyi tekrar götüreceğiz"

Cihan, UKOME’de reddedilen diğer teklifleri “Dünkü yapılan UKOME sonrasında Başkan’ımızın da ‘talimatla iş yapılıyor’ diye bir sözü vardı. Bilmediğimiz bir nedenle sistemin en önemli anahtarlarından biri olan taksi plaka sayısının arttırılması UKOME de onaylanmamış oldu. UKOME’ye getirmek üzere problemimiz yok, tekrar getireceğiz. Dün başka bir şey daha reddedildi. Biz ulaşım sistemini bütün olarak görüyoruz, 6000 taksiye ihtiyaç olduğu raporlarımızda vardı. 750 tanesi minibüste takside dönüşümdü. Şu an yolcusu olmayan 6400 tane minibüs var bunların 750 tanesini onların talepleri üzerine yolcu bulmaları için taksiye çevirmek istedik. 250 tane taksi dolmuşu da taksiye çevirmek istedik. Bu da reddedildi orada” diye sıraladı.