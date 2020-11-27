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İBB'den '6 bin taksi' açıklaması: Projeyi UKOME’ye tekrar getireceğiz

27 Kasım 2020 14:44

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 bin yeni taksi projesi teklifinin Bakanlık ve Valilik temsilcilerinin oylarıyla reddedilmesine ilişkin olarak “UKOME yönetmeliğindeki değişimin hedefi İstanbul’daki ulaşım. UKOME’ye getirmek üzere problemimiz yok, tekrar getireceğiz” dedi.

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