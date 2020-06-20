İBB'den 39 ilçe için deprem raporu; olası can kayıpları ve hasarlar tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe için ayrı ayrı 'İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları' hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde her mahallede kaç binanın hasar göreceği, olası can kayıpları ve yaralanmaların sayıları ile alt yapı hasarlarının ne boyutta olacağı anlatılıyor. Kitapçıklara web sitesi üzerinde ulaşılabiliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Düzce ve Gölcük depremlerinden edinilen deneyimler ışığında, deprem tehlikesi ve riskleri yeniden ele alındı. İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, projenin çıktılarını özelleştirdi. İlçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırlandı. Olası bir depremde ilçe ve mahallelerdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirildi.

Her ilçeye özgü sorunlar teşhis edildi

Çalışma sayesinde, her bir ilçeye özgün sorunlar teşhis edildi. İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerde neden olabileceği hasarlar ve kayıpların boyutları ortaya konuldu. Kitapçıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri; üretilen analizler ve senaryo depremler neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekânsal dağılımları; doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri yer aldı.

Kitapçıklar web sitesinde yayınlandı

39 ilçeye ait kitapçıklar, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. Web sitesini ziyaret edenler, olası bir depremde oturdukları mahallede kaç binanın ağır ya da hafif hasarlı olacağı, kaç kişinin öleceği ve yaralanacağıyla ilgili tahminleri okuyabilecek.

Rapora göre Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuzla’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.

Geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak

Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için, geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

Çok sayıda bina 20 ve 40 yaş üstünde

Yapıların Bahçelievler’de yüzde 83’ü, Bayrampaşa’da yüzde 91’i, Beykoz’da üçte ikisi, Güngören’de yüzde 90’ı, Şişli’de yüzde 92’si 20 ve üstü; Beşiktaş’ta yaklaşık yarısı, Adalar’da yarıdan fazlası, Eyüp’te ise üçte biri 40 ve üstü yaşta bulunuyor.