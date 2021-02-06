İBB'de Topbaş ve Uysal dönemine ait 40 soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu; aralarında metro ihaleleri de var

Eski CHP İBB Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, eski belediye başkanları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemindeki uygulamalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 40 soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğunu söyledi.

KRT TV'ye konuşan eski CHP İBB Meclisi üyesi Taner Kazanoğlu, Topbaş ve Uysal hakkında tahmini 1 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verilen suç duyurusunda, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın ihalelerin yüksek meblağlarda yapılmasına göz yumarak "Görevi kötüye kullanma" ve "İhaleye fesat karıştırma" suçlarını işlediği; Uysal'ın ise yapı işine başlanmasına karşılık ihaleleri iptal etmeyerek kamuyu yeniden zarara uğrattığı ileri sürüldü.

TIKLAYIN: İBB, AKP dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi

İçişleri Bakanlığı izin vermedi

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi, fakat Bakanlık tarafından izin verilmedi. Kazanoğlu, Bakanlığın soruşturma izni vermemesi üzerine bakanlığın bu kararını Danıştay’a taşıdı. Danıştay Birinci Dairesi, Bakanlığın kararına yapılan itirazın reddine oybirliği ile karar verirken, ret gerekçesini şu şekilde oluşturdu:

“Dosyanın incelenmesinden, söz konusu ihalelerin yüksek yaklaşık maliyetler hesaplanarak, mevzuata aykırı gerçekleştirildiği yönündeki eylemle ilgili olarak, anılan ihalelerin iptali istemiyle idari yargı mercilerinde dava açılabileceği, diğer taraftan söz konusu ihalelerin iptal edildiği yönünde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca basın açıklaması yapıldığı ileri sürülmüşse de, ihalelerin iptal edilmediği ve yapılan ihale sözleşmeleri doğrultusunda metro hatlarının yapımına devam edildiği, bu durumda kamu hizmetlerinin gördürülmesinde bir aksama yaşanmadığı anlaşılmıştır.”

“İçişleri 40 soruşturma dosyasına el koydu"

Taner Kazanoğlu, kamu zararı ve süreçle ilgili olarak da ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu olayla ilgili iç soruşturma yürüttüğünü, ancak İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu İBB’nin 40 soruşturma dosyası arasında metro ihalelerinin de yer aldığını söyledi. Kazanoğlu, “Bizim artık yapacak hukuki yolumuz kalmadı. Yapacağımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal’ı İstanbul halkına şikayet etmek. Bu iki arkadaş İstanbul halkının parasını liyakatsiz biçimde yöneterek, İstanbul halkının parasını çarçur etmiştir” dedi.