İBB’de iki seçim arasında 907 aracın iade edildiği ortaya çıktı

AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kullandığı araçlar için iki ayrı araç takip sistemi kurduğu ortaya çıktı. İki seçim arasında iade edilen kiralık araç sayısının 524 değil 907 olduğu tespit edildi. Kiralık araçların AKP İl Başkanlığı, Irak Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı gibi kurumlara tahsis edildiği belirlendi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Veriler silinmeye çalışılmış” dedi.

İBB’de 524 kiralık aracın 2 seçim arasında iade edildiği ortaya çıkmıştı. Bu araçların 104’ü de lüks araç kategorisinde yer alıyordu. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışma sonunda kiralanan araç sayının 907 olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre İBB Meclisi’nde dün Yenikapı’da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olarak nitelenen araçlara ilişkin ilgili komisyonların hazırladığı rapor paylaşıldı. Söz alan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, özetle şöyle konuştu: “Geçmiş dönemde araç takip sistemi olarak iki sistem kullanılmış. Bunların verileri farklı. Daire başkanlıklarımız bu sistemlerin birinde iade edilen 907 aracı tespit etti. Bu araçların verildiği yerler arasında çeşitli kurumlar var. Mesela 2 defa kaybedilen seçim kampanyası için araç tahsisi yapılmış. Araçların verilme zamanı ocak ayında başlıyor. Hepsi iki seçim arasında iade edilmiş. Hepsi ıslak tutanaklarla belgeli. Bazı araçların da bazı hanımefendilere, bey-efendilere verildiğini görüyoruz. İstanbul kampanyasında da 41 araç kullanılmış. Bunlar silinmeye çalışılmış. İkinci sistem, ikinci bilgisayarlarda bulunmuş. Bakkallarda çift defter kullanıldığı gibi araçlarda da çift sistem kullanmış.”