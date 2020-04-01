İBB’de 90 personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamayla İBB'de çalışan 90 personelde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ongun, İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirkette vaka sayısının 64, İBB’de ise 26 olduğunu duyurdu.

Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelimiz Covid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB’de ise 26’dır. Personellerimizin tedavisi sürmektedir. Acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.