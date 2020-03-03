İBB Sağlık Daire Başkanlığı'na 220 personel alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Sözcüsü Murat Ongun, Büyükşehir Belediyesinin Sağlık Daire Başkanlığı’na çeşitli branşlarda 220 kişinin alınacağını duyurdu.

İBB Sözcüsü Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin Sağlık Daire Başkanlığı'na işe alımların yapılacağını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ongun, "İBB Sağlık Daire Başkanlığı’mıza çeşitli branşlarda 220 kişi işe alınacaktır. İBB olarak sadece kariyer portalımız ve bölgesel istihdam ofislerimiz ile iş olanağı sağlamaktayız. İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlarımızı uyarırız" dedi.

İşe alım başvuruları, kariyer.ibb.istanbul üzerinden alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Sözcüsü Murat Ongun, Büyükşehir Belediyesinin Sağlık Daire Başkanlığı’na çeşitli branşlarda 220 kişinin alınacağını duyurdu.

İBB Sözcüsü Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin Sağlık Daire Başkanlığı'na işe alımların yapılacağını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Ongun, "İBB Sağlık Daire Başkanlığı’mıza çeşitli branşlarda 220 kişi işe alınacaktır. İBB olarak sadece kariyer portalımız ve bölgesel istihdam ofislerimiz ile iş olanağı sağlamaktayız. İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlarımızı uyarırız" dedi.

İşe alım başvuruları, kariyer.ibb.istanbul üzerinden alınacak.